В Красноярске завершились учения сотрудников МЧС России

В Красноярске подошли к концу учения сотрудников МЧС России. Спасатели отработали тушение крупного пожара в Березовском районе.

Для этого построили целый населённый пункт, а затем подожгли поле. Огонь от сухой травы быстро распространился на площадь 3 га, затронув пять макетов домов. По сценарию, в «кольце огня» оказались двое людей, ещё двоих пострадавших нашли в домах. Вертолет Ми-8 сначала эвакуировал оказавшихся в беде людей, а потом помогал заливать водой горящие поля.

«В учениях задействованы сотрудники МЧС, спасатели, представители Лесопожарного центра, добровольцы, полицейские, росгвардейцы, медики, а также работники местной администрации», – рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид МЧС