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В Красноярске дорожно-уборочную технику подготовили к летнему сезону

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Красноярск
17:58 14 Апреля 2022
дороги, красноярск, общество, уборка, жкх
Фотография © admkrsk.ru
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Летний сезон у дорожников, в частности у МП  САТП,  начинается 15 апреля и продолжится до 15 октября. На дороги Красноярска выйдут около 100 единиц современной спецтехники: поливомоечные и вакуумно-подметальные машины (тротуарные и дорожные пылесосы), машины элеваторного типа, собирающие грязь и мусор в самосвал, электрические мобильные пылесосы и т.д. Трудиться будут около 100 человек.

Уже практически все специализированные машины из «зимней» комплектации переоборудованы в «летнюю». С комбинированных дорожных машин сняли пескоразбрасывающие установки и снеговые отвалы и установили ёмкости для воды/

Стоит отметить, что МП САТП – это крупнейшее муниципальное предприятие в сфере ЖКХ. Уже больше 40 лет сотрудники наводят чистоту в городе. Особая гордость предприятия — люди, здесь работают около 600 человек.

— Многие из сотрудников трудятся у нас более 20 лет. Труд непростой, ведь предприятие работает 365 дней в году, Весной и летом объём работ увеличивается, поэтому мы приглашаем на постоянную работу водителей автомобилей, слесарей по ремонту автомобилей и дорожной техники, машинистов, дорожных рабочих, с опытом укладки асфальта, — рассказал технический директор Антон Старовойтов.

В Красноярске дорожно-уборочную технику подготовили к летнему сезону

Своим сотрудникам МП САТП предлагает достойный уровень заработной платы, полный социальный пакет, премии по итогам работы. Кроме того, работников здесь обеспечивают спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, организуют прохождение регулярных медосмотров, диспансеризации и прочее.

МП САТП сотрудничает с красноярскими высшими и средними профессиональными учебными заведениями. Предоставляют места для прохождения практики и стажировки молодым специалистам. Обучая при этом, наставляя и с удовольствием трудоустраивая молодых специалистов к себе в штат после окончания обучения.

По вопросам трудоустройства обращайтесь в службу по управлению персоналом и трудовыми отношениями с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 по телефону 236-32-02 или по адресу ул. 60 лет Октября, 107.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОМАНДЕ МП САТП!

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