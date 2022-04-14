В Красноярском крае мост через реку Черемшанка закрывают на неопределенный срок

Мост через реку Черемшанка на 788 км автодороги Р-255 «Сибирь» закроют на неопределённый срок. Как сообщили в пресс-службе федерального управления автомобильных дорог «Енисей», ограничения начнут действовать в полночь 15 апреля.

Закрыть планируют правый из двух мостов. Движение транспорта будет идти по второму мосту, по одной полосе в каждом направлении. Водителей просят скорректировать свой маршрут. При возникновении нештатных ситуаций просят звонить по телефону 112 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор „Енисей“ по телефону (391) 2 650 112.

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