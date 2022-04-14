В Красноярске со Свердловского района вывезли 500 КамАЗов мусора

В марте администрация Свердловского района заключила муниципальный контракт на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. После вывоза мусора, в обязательном порядке, земельный участок​ должен остаться чистым и ровным. Об этом сообщают на сайте администрации города Красноярска.

С начала года с района уже вывезли 2 900 кубометров мусора, в частности, ликвидированы свалки по ул. 60 лет Октября, 22а, пер. Уральский, 3, ул. Торгашинская, 69а. Работы продолжаются по ул. Лесопильщиков 160г, ул. Краснопресненская, 26, ул. Семафорная, 183-189, ул. Судостроительная, 113-117. Потом уборки коснётся участок по ул. Побежимова, 44а.

— Несанкционированные свалки выявляют сотрудники администрации, помогают и жители, которые сообщают в администрацию о местах скопления мусора. На данный момент в списке на очистку от бытового и строительного мусора у нас около 60 участков, — рассказал руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев.

Кстати, за организацию несанкционированной свалки предусмотрены штрафы. Физическим лицам — от 1 до 4 тысяч рублей, в случае повторного нарушения — до 5 тысяч рублей. Юридическим лицам — от 30 до 200 тысяч рублей.

Сообщать о нарушении правил утилизации отходов можно по тел.: 261-42-15.