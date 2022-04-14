Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников

В ООО «Комбинат «Волна» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») прошла экскурсия для учеников восьмого класса красноярской средней школы «Комплекс «Покровский».

Мероприятие, организованное комбинатом совместно с Красноярским краевым центром профориентации и развития квалификаций, открыло проект «Заводы Красноярска». Его цель – познакомить школьников с промышленными объектами города и разными специальностями.

Сначала дети побывали в музее предприятия. Мальчикам и девочкам рассказали об истории комбината, о становлении производства, о выдающихся руководителях, возглавлявших коллектив в разные годы. Ребятам продемонстрировали архивные документы и фотографии, награды завода, фильм, посвященный его 70-летию.

На промышленной площадке юные гости ознакомились с основными этапами производства хризотилцементных изделий, с принципами функционирования технологических линий, оснащенных современным оборудованием. Школьники своими глазами увидели процесс изготовления кровельных листов и хризотилцементных труб, окрашивания продукции.

В ходе экскурсии представители «Волны» объяснили будущим студентам, какие специалисты сейчас особенно нужны комбинату и где можно получить соответствующее образование. Особое внимание слушателей обратили на развитую систему наставничества и перспективы карьерного роста на предприятии, которое является одним из ведущих производителей хризотилцементных изделий в России.

По словам социального педагога образовательного комплекса Натальи Левшиной, сопровождавшей группу, важно помочь старшеклассникам сориентироваться в профессиях, показать их «вживую», чтобы мотивировать ребят на получение специального образования. Такую возможность дает участникам проекта комбинат «Волна».

«Наше предприятие ведет системную работу со студентами и школьниками, сделать ее более эффективной позволяет сотрудничество с Центром профориентации и развития квалификаций, – подчеркивает управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский. – Сегодня, в условиях дефицита квалифицированных специалистов, каждый работодатель стремится заявить о себе как можно ярче – заинтересовать не только выпускников высших и средних учебных заведений, но и школьников, задумывающихся о будущей профессии. Посетив музей и цеха комбината, ребята получили первые впечатления о производстве и коллективе, поняли, что опытные заводчане рады молодым сотрудникам, готовы передать им накопленные знания».

Возрастная категория мероприятия 6+

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»