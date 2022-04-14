Житель Омской области из-за жены зарезал собутыльника

Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя д. Барсуковка Азовского немецкого национального района Омской области. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и умышленное уничтожение имущества путем поджога).

Приговором суда злоумышленник признан виновным. Он приговорён к 10,3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, 8 ноября вечером фигурант дела приехал в с. Бабеж со своим знакомым на работу. С вечера и до утра 9 ноября они распивали алкоголь. Около 4:00 между ними произошёл конфликт из-за того, что потерпевший стал оскорблять его супругу. Тогда злоумышленник взял нож и несколько раз нанёс знакомому в область груди и шеи удары. Мужчина скончался.

Чтобы скрыть убийство, фигурант дела поджог тело погибшего, от чего в доме произошёл пожар. Собственнице дома причинён материальный ущерб — 169,6 тыс. рублей.

После мужчина уехал на попутке в д. Барсуковка.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина