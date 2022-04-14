Число новых случаев ковида в Красноярском крае продолжает снижаться

В Красноярском крае заболели коронавирусом 134 человек. Большинство заболевших живёт в Красноярске (57 человека), следом идут Норильск (13 человек) и Ачинск (8 человек). За всё время пандемии в регионе выявлено 362 116 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 73. Вылечились 150 человек за сутки. Умерли 6 человек.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

«Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Отметим, что сейчас в крае преобладает штамм ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков