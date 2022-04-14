14 апреля
Красноярск
погода +13 °C
79.85
 
€ 86.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Число новых случаев ковида в Красноярском крае продолжает снижаться

Главная Общество
Красноярск
16:30 14 Апреля 2022
красноярск, статистика
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае заболели коронавирусом 134 человек. Большинство заболевших живёт в Красноярске (57 человека), следом идут Норильск (13 человек) и Ачинск (8 человек). За всё время пандемии в регионе выявлено 362 116 случаев заражения.

Госпитализировано за сутки – 73. Вылечились 150 человек за сутки. Умерли 6 человек.

Напомним, жителей Красноярского края перестанут прививать вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Борис Немик 1 апреля.

По его словам, сейчас вакцинация от коронавируса проходит в ограниченном режиме. «Спутник Лайт», как доказали учёные, не подходит для первой прививки.

«Для ревакцинации используется первый компонент «Спутник V». Данная вакцина находится во всех поликлиниках и прививочных пунктах региона», – отметил Борис Немик.

Отметим, что сейчас в крае преобладает штамм ВА.2, который также называют «стелс-омикрон».

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Младший сержант из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

Младший сержант из Красноярского края погиб во время спецоперации на Украине

14 Апреля 2022 г.
У мужчины остались супруга и 3-летняя дочь
Новости Красноярска: В Красноярске со Свердловского района вывезли 500 КамАЗов мусора

В Красноярске со Свердловского района вывезли 500 КамАЗов мусора

14 Апреля 2022 г.
На данный момент в списке на очистку около 60 участков
Новости Красноярска: Житель Омской области из-за жены зарезал собутыльника

Житель Омской области из-за жены зарезал собутыльника

14 Апреля 2022 г.
Потом в доме он поджог его труп
Новости Красноярска: На Алтае газету оштрафовали за дискредитацию российской армии

На Алтае газету оштрафовали за дискредитацию российской армии

14 Апреля 2022 г.
Юридическому лицу назначен штраф в 300 тыс руб., директору – в 100 тыс руб.
Новости Красноярска: В Норильске ООО «ПСМК» нарушает требования к условиям труда работников

В Норильске ООО «ПСМК» нарушает требования к условиям труда работников

14 Апреля 2022 г.
Компания за нарушения заплатит штраф
Новости Красноярска: Проект моста на остров Татышев в Красноярске составят за 34 миллиона рублей

Проект моста на остров Татышев в Красноярске составят за 34 миллиона рублей

14 Апреля 2022 г.
Длина моста составит около 560 метров
Новости компаний
14/04
Комбинат «Волна» поддержал проект по профориентации школьников
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

В Красноярске задержали напавшего на 17-летнюю девушку насильника

12 Апреля 2022 г.
Причастным к преступлению оказался 35-летний житель Красноярска
Новости Красноярска: В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

11 Апреля 2022 г.
Изначально прокуратура установила факт нецелевого использования участка
Новости Красноярска: В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

11 Апреля 2022 г.
Продукт марки «Молочная сказка» фальсифицирован
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru