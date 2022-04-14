Проект моста на остров Татышев в Красноярске составят за 34 миллиона рублей

Строительство моста от проспекта Ульяновский на остров Татышев в Красноярске обойдётся городскому бюджету в 34 миллиона рублей. Проектированием переправы займётся ООО «Горизонт».

В закупке прописано, что подрядчик должен провести изыскания и составить полный проект. При этом нужно предусмотреть площадки, элементы благоустройства и необходимую протяжённость укрепления береговых склонов в зоне переходов. Ширина моста должна составлять не менее 6,5 метров, а длина около 560 метров. На нём будут велосипедные дорожки, освещение, скамейки и киоски.

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