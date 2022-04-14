В СФУ проходит курс лекций о новейших и экологичных технологиях производства алюминия

В Институте цветных металлов и материаловедения СФУ проходит курс лекций Петра Васильевича Полякова "Основы современной технологии получения алюминия и экология производства". Всего запланировано 5 таких лекций, на которых доктор химических наук рассказывает слушателям о новейших технологиях.

Профессор Поляков – один из самых авторитетных мировых экспертов алюминиевой промышленности, ученый, известный в России и за рубежом основополагающими работами в области теории и технологии получения лёгких металлов. Соавтор более 400 научных работ, более 100 изобретений. На открытых лекциях в СФУ он особое внимание уделяет экологическому аспекту при производстве алюминия, что на сегодняшний день является приоритетом в промышленности. Об этом Петр Поляков рассказывает на примере компании РУСАЛ и проекта перестройки КрАЗа. Он предполагает демонтаж половины корпусов завода и строительство новых, оснащённых современной и более экологически безопасной технологией РА-550. Это следующий этап программы экологической модернизации КрАЗа, которую начал в 2004 году ещё основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Пётр Поляков, доктор химических наук:

«Благодаря проекту перестройки КрАЗа существенно изменится воздействие производства на окружающую среду – по проекту выбросы веществ 1 и 2 класса опасности на новых производствах должны снизиться две трети, а бензапирен и вовсе до нуля. Тем временем, мы понимаем, что также изменится количество выбрасов СО, но незначительно. Нужно понимать, что это вещество легче воздуха и неопасно для окружающей среды»

Лекции посещают как студенты СФУ, так и сотрудники алюминиевых и металлургических предприятий. Открытые лекции проходят с 24 марта по 21 апреля в 15.00 в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ по адресу: пр. Красноярский рабочий, 95, аудитория 221Л.

Онлайн-трансляция лекции доступна в ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/7866069242?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09