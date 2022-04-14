На Алтае газету оштрафовали за дискредитацию российской армии

На сайте «МВД МЕДИА» сообщили, что в марте 2022 года в печатном СМИ Республики Алтай были опубликованы несколько статей. По заключению эксперта они дискредитируют использование Вооруженных сил Российской Федерации.

В отношении юридического лица и директора регионального печатного издания были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ.

Постановлением суда юридическому лицу назначен административный штраф в 300 тысяч рублей, директору – в 100 тысяч рублей.

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