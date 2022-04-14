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В Норильске ООО «ПСМК» нарушает требования к условиям труда работников

Главная Общество
Красноярск
15:50 14 Апреля 2022
компания, нарушения, норильск, общество, штраф
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю проверили ООО «Промышленную строительно-монтажную компанию». Были выявлены нарушения. ООО «ПСМК» привлекли к административной ответственности по ст.6.4 КоАП РФ в виде штрафа в 10 000 рублей. кроме этого, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

На производственно-комплектовочном участке (автодорога Норильск - Алыкель 4 км стр. 3А) выявлено отсутствие водоснабжения во временной комнате приёма пищи. Также у входа в здание отсутствуют приспособления для очистки обуви, не проведён своевременный ремонт в санитарной комнате и в комнате приёма пищи.

На СМУ «Спецэлектромантаж» (г. Норильск, ул. Энергетическая, 12) у входа в здание отсутствуют приспособления для очистки обуви, а вход в производственное здание не оборудован системой, ограничивающей попадание холодного воздуха извне. На рабочем месте бетонщика выявлены факты превышения допустимых уровней звука на 14,1 дБА и виброускорения на 5,2 дБ, на 8,9 дБ, на 9,4 дБ соответственно, сообщает ведомство.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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