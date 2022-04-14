На Красноярской железной дороге открылись дополнительные пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев Донбасса

Три новых пункта по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик начали работу на Красноярской железной дороге в рамках Всероссийской акции #МыВместе.

Они открылись в Иланском, Ачинске и Боготоле.

Решение об организации дополнительных пунктов железнодорожники приняли с целью увеличить объём благотворительной помощи.

Напомним, активная работа по сбору необходимых вещей и продуктов на КрасЖД стартовала в начале марта. Все сотрудники магистрали могли, согласно рекомендациями, приносить их в специальные пункты в Красноярске и Абакане.

В результате, на сегодняшний день, железнодорожники укомплектовали и передали в штаб Общероссийского народного фронта уже несколько тонн гуманитарного груза. Прежде всего, это универсальные продуктовые и гигиенические наборы для взрослых и детей.

Работа по сбору и отправке гуманитарной помощи на КрасЖД будет продолжена.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД