Депутата Саянского района Ольгу Солдатову оштрафовали за мошенничество

Депутат Саянского районного совета депутатов шестого созыва Ольгу Солдатову обвиняют в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Ей назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте краевого суда, Солдатова, являясь депутатом и главой КФХ совершила мошенничество с бюджетными деньгами. А именно со средствами, предоставляемыми министерством на субсидирование части затрат, связанных с производством и реализацией молока.

Ущерб министерству сельского хозяйства Красноярского края — 364 891,12 рублей. Ущерб она возместила до слушания дела.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид