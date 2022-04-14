Житель Томска украл упаковку пива и попал в колонию

В Томске 28-летний мужчина проведёт в колонии 1,2 года за кражу упаковки пива, сообщили в прокуратуре Томской области.

В октябре осуждённый поругался с женой и ночью в состоянии алкогольного опьянения пошёл гулять по городу. Подойдя к магазину алкогольной продукции, камнем он разбил окно и проник внутрь. Затем взял с полки упаковку пива и не удержав в руках, уронил, разбив бутылки. Тогда он схватил другую упаковку алкогольного напитка в жестяной таре и скрылся.

С учётом непогашенных судимостей и совершения преступления в период условного осуждения суд назначил злоумышленнику 1 год и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости