В Канске мужчина поджог дом бабушки бывшей возлюбленной

В Канске полицейские задержали ранее судимого мужчину 1995 года рождения за попытку поджога дома бабушки его бывшей возлюбленной.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, 73-летняя потерпевшая с внучкой находилась в гостях у приятельницы. Около 20:00 к ним прибежали соседские дети и сказали о том, что кто-то поджёг дом пенсионерки. Женщины вовремя погасили пламя, которое успело охватить нижние венцы дома и окна. О случившемся они сообщили в полицию.

За 1,5 часа 26-летнего жителя Канска, причастного к возгоранию, задержали. Он встречался с внучкой потерпевшей и какое-то время они вместе проживали у её бабушки. Несколько дней назад возлюбленные расстались. Он хотел возобновить отношения, но девушка не согласилась.

В день происшествия мужчина, выпив спиртное, пришёл к бывшей, но они вновь поругались. Тогда поджигатель ушёл домой, взял бензин. Вернувшись к бывшей пассии, он облил фасадную часть дома горючим, поджёг и убежал.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога» УК РФ. Максимальное наказание по статье — до 5 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф