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Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 4,4% в январе-марте

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Красноярск
12:50 14 Апреля 2022
поезда, транспорт, груз, железные дороги, перевозки
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В январе-марте 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 12,6 млн тонн различных грузов, что на 4,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

За три месяца 2022 года на станциях Красноярской железной дороги в Красноярском крае погружено:

  • угля – 8,4 млн тонн (+7,1% к январю-марту 2021 года);
  • зерна – 407,4 тыс. тонн (+16,4%);
  • цветных металлов – 260,8 тыс. тонн (+6,5%);
  • химикатов и соды – 115,8 тыс. тонн (+0,2%);
  • цемента – 108,9 тыс. тонн (+5,3%).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.

В целом в январе-марте 2022 года погрузка на КрасЖД составила 21 млн тонн.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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