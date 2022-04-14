Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 4,4% в январе-марте

В январе-марте 2022 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Красноярском крае составила 12,6 млн тонн различных грузов, что на 4,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
За три месяца 2022 года на станциях Красноярской железной дороги в Красноярском крае погружено:
- угля – 8,4 млн тонн (+7,1% к январю-марту 2021 года);
- зерна – 407,4 тыс. тонн (+16,4%);
- цветных металлов – 260,8 тыс. тонн (+6,5%);
- химикатов и соды – 115,8 тыс. тонн (+0,2%);
- цемента – 108,9 тыс. тонн (+5,3%).
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.
В целом в январе-марте 2022 года погрузка на КрасЖД составила 21 млн тонн.