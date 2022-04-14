Житель Красноярского края 146 раз нарушил ПДД и накопил долги

Как рассказали в ГУ ФССП по Красноярскому краю, в Северо-Енисейском районе судебные приставы наложили арест на Honda Accord. 26-летний владелец автомобиля 146 раз нарушил ПДД и накопил долг в том числе за исполнительский сбор, более 160 тысяч рублей.

По месту регистрации должник не проживал, поэтому он был объявлен в исполнительный розыск. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что автомобиль должника каждый день проезжает на одном и том же отрезке пути. Благодаря госавтоинспекторам мужчину остановили, судебные приставы наложили арест на его автомобиль.

Чтобы избежать продажи Honda Accord, мужчина погасил задолженность.

Фото: © r24.fssp.gov.ru