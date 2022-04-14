Председатель СК России поручил разобраться в истории детей из Красноярского края

Из-за появления на телеканале сюжета о возможном нарушении прав двоих малолетних детей председатель СК поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия тщательно разобраться в ситуации.

Как сообщается на сайте ведомства, в сюжете говорилось, что в Красноярском крае детей, над которыми издевались родители, могут забрать из семьи опекунов. Мать осуждена по ст.ст. 117 и 156 УК РФ и лишена родительских прав, но право воспитывать ребятишек пытается получить их бабушка. По данным органов опеки, бабушка привлекалась к уголовной ответственности.

Фото: sledcom.ru