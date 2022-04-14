В красноярском «Роевом ручье» появился малыш зебры

У пары зебр из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» родился зебрёнок. Специалисты отметили, что малыш родился не в мае, как планировалось, а 23 марта. Имени у малыша пока нет.

«Заботливая мама старается оградить новорождённого сына от посторонних глаз. Такое поведение зебры типично. В дикой природе самка на некоторое время тоже закрывает своим телом малыша ото всех. Это делается не только для защиты, но, и чтобы жеребёнок запомнил среди всех зебр именно мамин полосатый наряд. Каждый набор полосок у зебр – уникален так же, как и узоры пальцев у человека», — рассказали в парке.

Зизи и Хвостик родом из Африки, в Красноярске они с 2007 года. Их потомство можно встретить во многих зоопарках России.

Фото: © vk.com/roevzoo