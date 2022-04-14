В Назарово построили непригодные для жилья дома для сирот

В Назарово полицейские выявили мошенничество, совершённое в особо крупном размере директором строительной фирмы.

Как рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю, руководитель строительной фирмы в 2014 году заключил муниципальный контракт с администрацией Назаровского района на продажу недвижимости для сирот. Жильё было построено. С помощью подложных сведений об пригодности для проживания он продал два дома, состоящих из 4 квартир. Жильё на самом деле не соответствовало требованиям градостроительных и технических регламентов, строительным нормам и правилам, предъявляемых к жилым помещениям.

Сумма ущерба — более 3,5 миллионов рублей.

В отношении мужчины 1963 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы.

Фото: 24.мвд.рф