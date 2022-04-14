ЭТО ТОГО СТОИТ: Автор-исполнитель Полина Мельникова и музыкант, пианист Дмитрий Шеметов про актуальный формат вдохновенного отдыха

За два года артисты не только дали большое количество музыкально-поэтических мероприятий в Красноярске, создали свой узнаваемый стиль в творчестве, но и выпустили на цифровых площадках два музыкально-поэтических альбома: «Любовь случается тихо» и «22». Совсем скоро состоится их первый музыкально-поэтический концерт.

— Как вы начали выступать вместе?

Полина:

О, это удивительная история. Мы с подругой приехали в ресторан (я как раз была в поиске пианиста), наш столик был достаточно далеко от сцены, и я не знала, что здесь по вечерам звучит живая музыка. За ужином я вдруг слышу, звучит фортепиано, — у меня в этот момент от трогательности музыки просто из глаз начинают течь слёзы. Я в недоумении встаю из-за стола и говорю подруге: «Подожди, мне нужно посмотреть, кто там за роялем». Подхожу к сцене и вижу Диму, отчётливо слышу внутренний голос: «Тебе нужно с ним сделать что-то совместное». Беру Димин телефон, звоню ему на следующий день, предлагаю участие в моем проекте #pm_rifma, он соглашается. После пандемии мы делаем первый совместный музыкально-поэтический вечер, затем перфоманс и начинаем активно выступать вместе.

— Гости мероприятий рассказывают, что ваши фото и видео в социальных сетях не передают и малой доли всего того, что чувствует зритель в момент выступления дуэта. Расскажите, что же такого там происходит?

Дмитрий:

К сожалению, невозможно через экран передать те эмоции и тот посыл, который мы несём в своих выступлениях. Вживую всегда лучше чувствуются и рифмы, и музыка. Кроме эмоций, которые мы вкладываем в свои выступления, конечно же, очень важный фактор — сама атмосфера, которую создаём на площадке. В течение всего выступления людям удаётся пожить в различных состояниях. Ну и, конечно, банально технический вопрос. В видео, например, может искажаться звук и музыка.

Полина:

Добавлю, гости всегда делятся тем, что на наших мероприятиях они чувствуют душевное тепло, спокойствие и умиротворение, получают огромный эмоциональный заряд. Многие, когда в первый раз приходят, опасаются, что это будет скучно, меланхолично, не интересно, но выходят заряженные, включённые, благодарные, в полном недоумении от того, что рифмы под живую музыку — это так эмоционально, глубоко, чувственно, волшебно и круто! Скажу честно, обожаю разрывать шаблоны.

— Для каких событий оптимален музыкально-поэтический формат? Насколько он востребован?

Дмитрий:

Наши музыкально-поэтические программы идеальны для камерных мероприятий, семейных торжеств, частных, корпоративных событий и др.

Полина:

Сейчас стал ещё более востребован. Наши клиенты ценят то, что мы представляем публике авторские программы.

— Где можно ближе познакомиться с вашим творчеством?

Полина:

Мы выпустили два альбома — «Любовь случается тихо» и «22», Дима написал музыку к моим текстам, я прочла их. Альбомы можно прослушать на всех цифровых площадках, ну и, конечно, мы публикуем свои произведения в социальных сетях, регулярно выступаем.

— Как происходит процесс написания музыки?

Дмитрий:

Всегда по-разному. Когда есть настроение и вдохновение, пишется она с огромной лёгкостью. Я прошу Полину скинуть мне аудио, в котором она читает мне рифмы, и я сразу же начинаю думать, о том, как передать настроение и пишу.

— 30 апреля состоится ваш первый музыкально-поэтический концерт «Это того стоит» в СГИИ им. Хворостовского. Чем будете удивлять зрителей?

Полина:

Мы устроим для зрителей настоящий парад рифм, чтобы каждый вспомнил хорошее прошлое, с теплом обнял настоящее или просто отдался светлым чувствам и отдохнул. Обязательно, представим произведения из альбомов, а также новые стихи. Дима исполнит сольные композиции, известные хиты и современные мелодии. Ну и, конечно, будет много историй, волшебных историй из жизни.

— Вы давно выступаете вместе, наверняка, в вашем дуэте случаются недопонимания, конфликты или ссоры. Что помогает продолжать творить вместе?

Дмитрий:

Конечно, такое случается, так как все мы — люди. Но всегда помогает обычный разговор, после которого всё встаёт на свои места и можно со спокойной душой продолжать творить.

Полина:

Понимание, зачем мы делаем то, что делаем и прямой диалог. Мы сходимся по ценностям, у нас общие интересы в творчестве, умеем слышать и слушать друг друга. Наверно, просто получается создавать вместе.

— Что вас вдохновляет?

Дмитрий:

Моя семья, мои друзья, банальные прогулки и отдых где-нибудь, природа, хорошая музыка, игра на инструменте.

Полина:

Сама жизнь, мое виденье, цели, любимое дело, природа, люди, слово и любовь, это, пожалуй, самое главное.

— Какими принципами руководствуетесь в жизни?

Дмитрий:

Заниматься тем, что тебе нравится. Относится к каким-то негативным моментам жизни с юмором.

Полина:

Идти к мечте по пути сердца, верить в себя и всегда помнить о том, что мы сами создаём свою реальность, возможности есть всегда, только иногда нужно взглянуть на мир чуть шире. Ведь если подумать, мечты сбываются, но если поделать — процесс ускорится!

Фото: © Дарья Корнейчик, © Александра Егорова, © Полина Мельникова