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В Красноярске потеплеет до +20 градусов

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Красноярск
11:45 14 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, погода, потепление
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По прогнозу Гидрометцентра, 14 апреля в Красноярске будет +10° С, ясно. Ветер юго-западный 3,1 м/с. Ночью — -1° С.

15 апреля потеплеет до +14° С. Ветер юго-западный 4,7 м/с, ясно. Ночью — +4° С.

16 апреля днём будет +17° С, ветер юго-западный 3,2 м/с, облачно с прояснением. Ночью — до +9°.

17 апреля дневная температура воздуха — +20° С, ветер юго-западный 4 м/с, весь день будет пасмурная погода. Ночью — +9° С, пойдёт небольшой дождь.

Магнитное поле все дни будет неустойчивое.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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