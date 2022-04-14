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В Советском районе Красноярска благоустроят 7 дворов за 27 миллионов рублей

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Красноярск
11:30 14 Апреля 2022
общество, красноярск, благоустройство, жители
Фотография © admkrsk.ru
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Дворовые территории благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Благодаря инициативным жителям, которые приняли активное участие в разработке дизайн-проектов в этом году отремонтируют 7 дворов, сообщили в администрации города Красноярска. Например, двор по ул. Аэровокзальная, 8ж. Ранее там располагались незаконные гаражи.

Также благоустроят дворы в мкр. Зелёная Роща: ул. Комарова, 6, ул. Николаева, 15а, ул. Терешковой, 14, пр. Металлургов, 36, ул. Воронова, 21, ул. Ферганская, 9а.

В частности, обустроят новые детские площадки с качелями, игровыми комплексами, построят спортплощадки. Также установят уличные тренажёры, комплексы для занятий воркаутом и МАФы.

Особенность участия в программе -софинансирование проекта благоустройства со стороны собственников. В минимальный перечень работ (ремонт дворовых проездов, тротуаров, пешеходных дорожек установку скамеек и урн жильцы должны внести не менее 2 % от стоимости благоустройства. Если собственники пожелают, чтобы у них установили детскую или спортивную площадку, придётся внести не менее 20 %.

— Общая стоимость работ — более 27 миллионов рублей. Из них более 4 миллионов — средства, которые внесли сами жители многоквартирных домов. В начале мая подрядчик приступит к работам, — рассказала руководитель администрации Советского района Елена Ланина.

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