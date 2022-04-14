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В России запатентовали вакцину для животных от COVID-19 «Карнивак-Ков»

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Красноярск
11:02 14 Апреля 2022
общество, россия, вакцинация, животные, заболевание, красноярск, в красноярском крае
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Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» ФГБУ «ВНИИЗЖ» получен патент РФ на «Вакцину против новой коронавирусной инфекции у плотоядных животных сорбированную инактивированную» «Карнивак-Ков».

Как сообщили на сайте Россельхознадзора, препарат содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2 штамм «вариант В». Препарат обладает высокой иммуногенностью. Он способен обеспечить эффективную защиту от гомологичного возбудителя инфекции плотоядных животных.

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» подали заявку на внесение изменений в документы регистрационного досье на увеличение срока годности препарата с 6 до 12 месяцев, что позволит упростить процедуру регистрации вакцины за рубежом.

Процесс регистрации вакцины осуществляется в Корее, Таиланде, Египте, Тайване, Иордании, Турции, Мексике, на завершающем этапе процедура регистрации в Южной Кореи и Узбекистане. Болгария заинтересована в поставке около 2 млн доз вакцины. Проведены переговоры и намечены перспективы работы с Кубой, Перу, Аргентиной, Никарагуа, Бразилией, Венесуэлой.

Фото: © fsvps.gov.ru

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