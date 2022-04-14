В Минусинском районе из-за психически нездоровой матери погибли двое дети

Следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Минусинского района по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, женщина проживала в частном доме по ул. 1 Мая с. Малая Ничка с дочерьми возрастом 1 и 2 года. 14 февраля вечером она оставила детей без присмотра и ушла к своей сестре.

В какой-то момент в доме произошло возгорание. Дети не смогли покинуть жилище. Они погибли от острого отравления окисью углерода.

Очаг пожара находился в районе детской кроватки. Причина пожара — возгорание или тепловое самовозгорание предметов, находящихся в помещении около неисправной или перегретой печи.

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза показала у женщины хроническое психическое заболевание.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительного лечения.

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