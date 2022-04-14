В Красноярском крае сотрудница полиции спасла свадьбу

В Красноярском крае инспектор миграционного отделения полиции Железногорска помогла спасти свадьбу. Накануне торжества невеста потеряла свой паспорт. Документ изгрыз домашний пёс.

Женщина обратилась в отдел миграции в неприёмные часы. Она рассказала, что жених ждёт её в Томске, но паспорт был уничтожен. Капитан полиции Тамара Миринавичюс вошла в положение, и уже через несколько часов невеста держала в руках новый документ. Она успела на поезд и на следующий день вышла замуж. В ОВМ она снова обратилась через месяц, чтобы получить паспорт на новую фамилию.

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