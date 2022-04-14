В Красноярском крае изъяли из оборота 80 кг бракованного хлеба.

«Управлением Роспотребнадзора исследована 191 проба на содержание ГМО, антибиотиков – 9,6 % изделий не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что хлеб не прошёл органолептические и микробиологические исследования, имел повышенную влажность и непропечённый мякиш. Кроме того, некоторые образцы не имели маркировки и сертификатов качества.

Также специалисты изъяли 260 кг мукомольно-крупяных изделий без маркировки и документов.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков еда