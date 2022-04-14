В Красноярском крае больше нет очередей в психоневрологические интернаты

В Красноярском крае ликвидировали очередь в психоневрологические интернаты. Как рассказали в министерстве социальной политики региона, этого добились благодаря строительству новых объектов и реконструкции старых в рамках нацпроекта «Демография»

Так, новый диспансер открылся в Ермаковском районе на базе бывшего детского дома. Он рассчитан на 120 мест, но до конца года количество мест увеличат до 170 человек.

«Здание передали социально ориентированной некоммерческой организации „Живоносный источник“ для дальнейшего создания в нем дома-интерната для людей с психическими расстройствами. Это первый подобный опыт для нашего края, когда заботу о людях с психическими отклонениями будет оказывать негосударственная организация», – рассказала министр социальной политики Ирина Пастухова.

Сейчас в краевых учреждениях стационарного соцобслуживания проживает более 6 тысяч человек. Кроме того, продолжается работа по переселению граждан из старых зданий. До конца 2022 года в Красноярске построят новый корпус на 100 мест на территории дома-интерната «Ботанический».

Фото: © РИА Новости / Александр Паниотов