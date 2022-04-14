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В Хакасии задержали главного редактора интернет-издания за фейковую статью о спецоперации на Украине

Главная Общество
Красноярск
10:13 14 Апреля 2022
общество, происшествия, хакасия, задержание, редактор
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Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело в отношении главного редактора регионального интернет-издания по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ.

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 4 апреля главный редактор регионального интернет-издания разместил на сайте своего СМИ и в администрируемых им мессенджере и соцсетях статью, которая содержит заведомо ложную информацию, касающуюся обстоятельств участия сотрудников Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Хакасия в специальной военной операции на Украине.

В публикации содержались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудников Росгвардии. А также о ненадлежащем уровне их материального обеспечения, исполнении служебных обязанностей руководящим составом.

Подозреваемого задержали.

Проводятся следственные действия, произведён обыск по месту проживания подозреваемого, допрашиваются свидетели.

Фото: © «МВД МЕДИА»

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