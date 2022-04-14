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На дорогах Красноярского края установят ещё 44 камеры фиксации ПДД

Главная Общество
Красноярск
10:01 14 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, камеры, пдд
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На дорогах появятся ещё 44 новых комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края. Торги уже объявлены, заявки подрядчики могут подавать до 29 апреля. Контракт будет заключён в мае. Комплексы сдадут в эксплуатацию в декабре, срок аренды оборудования — 5 лет.

Камеры установят благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Красноярске (27), в селе Верхнепашино, на подъезде к аэропорту в Емельяновском районе, Енисейске, Канске, Лесосибирске, Ачинске, Минусинске, Железногорске, Шарыповском районе. Новые комплексы будут размещены по адресам.

— Помимо привычных правонарушений появятся новые, такие как нарушение правил пользования ремнём безопасности для водителя и пассажира переднего сиденья и нарушение правил пользования внешними световыми приборами, — сказал Михаил Буйлов, заместитель руководителя по информационным технологиям КГКУ «КрУДор».

Всего же в регионе сейчас действуют 104 постоянных рубежа контроля за водителями. Отмечается, что уже через год на участках дорог, где установлены камеры, сокращение числа авариноопасных нарушений. Водители в 2,5 раза реже превышают скорость и выезжают на встречную полосу, а проездов на красный сигнал светофора стало меньше в три раза.

Фото: © krskstate.ru

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