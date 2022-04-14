В правительстве Красноярского края назначили двух замминистров

В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки. Так, с 12 апреля новыми заместителем министра промышленности, энергетики и ЖКХ региона назначен Александр Байков. Ранее он работал в минздраве, в должности госинспектора по надзору за строительством объектов второй территориальной зоны.

Новый заместитель появился и у министра экологии и рационального природопользования. Виктор Макушин два года занимал пост начальника Центра охраны окружающей среды Красноярской железной дороги.

Не обошлось и без увольнений. Так, своего заместителя лишился министр спорта региона. Владимир Пьяных покинул госслужбу в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.

Распоряжения о назначениях и увольнении подписал первый замгубернатора и председатель правительства Юрий Лапшин.

Фото: © РИА Новости / Александр Паниотов