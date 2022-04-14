В Нижнеингашском районе погиб 6-летний ребёнок от отравления угарным газом

13 апреля около 19:00 13 в следственные органы сообщили о гибели 6-летнего ребёнка в доме по ул. Центральная д. Покровка из-за отравления угарным газом. 4-летнего же ребёнка доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в доме проживала семья с двумя детьми. В момент происшествия ребятишки находились дома одни. Дом отапливался печью. Мать находилась у соседей, отец занимался хозяйственными делами возле дома. В какой-то момент он заметил распространявшийся из жилища дым. Мужчина вытащил детей на улицу. Старший ребёнок не подавал признаков жизни, младшего доставили в больницу, угрозы его жизни нет.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации печи. Предположительно всё произошло из-за тления вещей, оставленных на печи, либо вблизи.

Расследование уголовного дела продолжается.

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