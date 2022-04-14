СУЭК стала партнером этнографического проекта в Год народного искусства

На Назаровском разрезе в Год народного искусства открылась выставка уникальных кукол в национальных платьях народов, проживающих на территории Красноярского края.

Все куклы – ручной работы, сделаны в рамках проекта "Символ рода". Проект реализуется на базе местного отделения Всероссийского общества инвалидов в городе Назарово при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Изготавливают кукол профессиональные мастера, сотрудники общественной организации, школьники и люди с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечает председатель местного отделения ВОИ в г. Назарово Анна Пахомова, на создание каждой куклы уходит не меньше недели: "Команда проекта сначала изучает традиции той или иной народности, в деталях погружается в элементы быта и одежды. Важно соблюсти каждую мелочь, чтобы как можно точнее отразить это в наряде куклы. Также мы создали коллекцию тканых поясов с уникальными орнаментами, которую показываем в экспозиции".

В настоящее время коллекция насчитывает 20 кукол. Они уже начали свое путешествие по большому краю. В красноярском Доме офицеров выставлен дублирующий состав кукол. В Назарово горожане познакомились с ними на открытии Года народного искусства в городском Дворце культуры. После выставка экспонировалась в молодежном центре "Бригантина". Назаровский разрез стал первым предприятием города, которое разместило у себя необычную коллекцию. "Должен признаться, мы впервые устраиваем у себя нечто подобное. До этого в зале Трудовой славы разреза мы выставляли только то, что касается непосредственного горняцкого труда. Но по первым отзывам сотрудников я понимаю, что мы приняли правильное решение", - говорит руководитель Назаровского разреза Виктор Губанов.

Выставка продолжит свою работу на Назаровском разрезе до конца апреля. Но на этом работа над созданием кукол не завершена. К июню мастера проекта намерены увеличить число экспонатов до пятидесяти. А затем презентовать полную коллекцию на мероприятии к 200-летию Енисейской губернии.

Добавим, что СУЭК с начала года активно включилась в мероприятия Года народного искусства. Компания провела творческий конкурс среди детей шахтерских городов Красноярского края на лучшую иллюстрацию сказок народностей России. Всего было прислано около тысячи рисунков.

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Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"