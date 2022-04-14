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СУЭК стала партнером этнографического проекта в Год народного искусства

Главная Общество
Красноярск
09:13 14 Апреля 2022
проект, творчество, выставка, кукла, искусство
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На Назаровском разрезе в Год народного искусства открылась выставка уникальных кукол в национальных платьях народов, проживающих на территории Красноярского края.

Все куклы – ручной работы, сделаны в рамках проекта "Символ рода". Проект реализуется на базе местного отделения Всероссийского общества инвалидов в городе Назарово при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Изготавливают кукол профессиональные мастера, сотрудники общественной организации, школьники и люди с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечает председатель местного отделения ВОИ в г. Назарово Анна Пахомова, на создание каждой куклы уходит не меньше недели: "Команда проекта сначала изучает традиции той или иной народности, в деталях погружается в элементы быта и одежды. Важно соблюсти каждую мелочь, чтобы как можно точнее отразить это в наряде куклы. Также мы создали коллекцию тканых поясов с уникальными орнаментами, которую показываем в экспозиции".

СУЭК стала партнером этнографического проекта в Год народного искусства

В настоящее время коллекция насчитывает 20 кукол. Они уже начали свое путешествие по большому краю. В красноярском Доме офицеров выставлен дублирующий состав кукол. В Назарово горожане познакомились с ними на открытии Года народного искусства в городском Дворце культуры. После выставка экспонировалась в молодежном центре "Бригантина". Назаровский разрез стал первым предприятием города, которое разместило у себя необычную коллекцию. "Должен признаться, мы впервые устраиваем у себя нечто подобное. До этого в зале Трудовой славы разреза мы выставляли только то, что касается непосредственного горняцкого труда. Но по первым отзывам сотрудников я понимаю, что мы приняли правильное решение", - говорит руководитель Назаровского разреза Виктор Губанов.

СУЭК стала партнером этнографического проекта в Год народного искусства

Выставка продолжит свою работу на Назаровском разрезе до конца апреля. Но на этом работа над созданием кукол не завершена. К июню мастера проекта намерены увеличить число экспонатов до пятидесяти. А затем презентовать полную коллекцию на мероприятии к 200-летию Енисейской губернии.

Добавим, что СУЭК с начала года активно включилась в мероприятия Года народного искусства. Компания провела творческий конкурс среди детей шахтерских городов Красноярского края на лучшую иллюстрацию сказок народностей России. Всего было прислано около тысячи рисунков.

СУЭК стала партнером этнографического проекта в Год народного искусства

Возрастная категория мероприятия 0+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск" 
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск" 

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