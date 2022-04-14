Александр Усс рассказал Владимиру Путину о планах по развитию Арктики

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в режиме видеоконференции в совещании по вопросу развития Арктической зоны РФ под председательством президента Владимира Путина. Обсуждались такие вопросы как комплексное социально-экономическое развитие арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике. Кроме того, обсудили развитие Северного морского пути, меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Александр Усс отметил, что площадь красноярской Арктической зоны — более 1 млн кв. км, что составляет 46,3 % от территории региона и 23 % от Арктической зоны России. Красноярский край занимает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности и входит в десятку регионов по объёму привлекаемых инвестиций, существенная доля которых приходится на проекты красноярской Арктики.

Таймыр и реализуемый на его территории инвестиционный проект «Восток Ойл» позволит региону выйти на беспрецедентные объёмы нефтедобычи и стать важнейшей нефтегазовой провинцией всего мира. А также внести значительный вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути.

В сфере металлургии компания «Медвежий ручей» реализует в Норильском промышленном районе комплексный проект «Южный кластер». Он направлен на увеличение добывающих и перерабатывающих мощностей.

Кроме этого, в крае реализуется режим Арктической зоны РФ. В её состав уже вошли 11 резидентов, которые осуществляют деятельность в сферах услуг, туризма, горнорудной промышленности. Наиболее крупный проект — компании «Северная звезда» по созданию Западно-Таймырского угольного кластера. 21 инвестор находится на этапе подготовки документов для подачи заявки на получение статуса резидента Арктической зоны РФ.

Реализации инвестпроектов способствует и специальный налоговый режим (РИП). Его ввели в Красноярском крае в 2020 году. Для компаний, которые включены в реестр участников РИП, установлены пониженные ставки по налогу на прибыль организаций.

С 2021 года для малого и среднего бизнеса, работающего в Арктической зоне, действуют региональные налоговые преференции.

Для участников нацпроекта «Экология» в регионе установлена льготная ставка по налогу на имущество организаций — 0,1 %. По нацпроекту «Норильский никель» реализует «Серный проект». Он позволит сократить выбросы диоксида серы на 45 % к 2023 году и на 90 % к 2025 году.

Для реализации программы социально-экономического развития Норильска до 2035 года привлечены средства компании «Норильский никель», федерального и краевого бюджетов. Первые изменения Норильска можно будет увидеть к концу строительного сезона.

Также Александр Усс доложил о возможности строительства небольшого порта ниже по течению Енисея. Он позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и перенаправить часть потоков через Енисей на Северный морской путь.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович