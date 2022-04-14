14 апреля
Красноярск
погода -3 °C
79.85
 
€ 86.72
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Александр Усс рассказал Владимиру Путину о планах по развитию Арктики

Главная Общество
Красноярск
09:30 14 Апреля 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, север, развитие
версия для печати Ico_print

Губернатор Красноярского края Александр Усс принял участие в режиме видеоконференции в совещании по вопросу развития Арктической зоны РФ под председательством президента Владимира Путина. Обсуждались такие вопросы как комплексное социально-экономическое развитие арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике. Кроме того, обсудили развитие Северного морского пути, меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Александр Усс отметил, что площадь красноярской Арктической зоны — более 1 млн кв. км, что составляет 46,3 % от территории региона и 23 % от Арктической зоны России. Красноярский край занимает лидирующие позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности и входит в десятку регионов по объёму привлекаемых инвестиций, существенная доля которых приходится на проекты красноярской Арктики.

Таймыр и реализуемый на его территории инвестиционный проект «Восток Ойл» позволит региону выйти на беспрецедентные объёмы нефтедобычи и стать важнейшей нефтегазовой провинцией всего мира. А также внести значительный вклад в увеличение грузоперевозок по Северному морскому пути.

В сфере металлургии компания «Медвежий ручей» реализует в Норильском промышленном районе комплексный проект «Южный кластер». Он направлен на увеличение добывающих и перерабатывающих мощностей.

Кроме этого, в крае реализуется режим Арктической зоны РФ. В её состав уже вошли 11 резидентов, которые осуществляют деятельность в сферах услуг, туризма, горнорудной промышленности. Наиболее крупный проект — компании «Северная звезда» по созданию Западно-Таймырского угольного кластера. 21 инвестор находится на этапе подготовки документов для подачи заявки на получение статуса резидента Арктической зоны РФ.

Реализации инвестпроектов способствует и специальный налоговый режим (РИП). Его ввели в Красноярском крае в 2020 году. Для компаний, которые включены в реестр участников РИП, установлены пониженные ставки по налогу на прибыль организаций.

С 2021 года для малого и среднего бизнеса, работающего в Арктической зоне, действуют региональные налоговые преференции.

Для участников нацпроекта «Экология» в регионе установлена льготная ставка по налогу на имущество организаций — 0,1 %. По нацпроекту «Норильский никель» реализует «Серный проект». Он позволит сократить выбросы диоксида серы на 45 % к 2023 году и на 90 % к 2025 году.

Для реализации программы социально-экономического развития Норильска до 2035 года привлечены средства компании «Норильский никель», федерального и краевого бюджетов. Первые изменения Норильска можно будет увидеть к концу строительного сезона.

Также Александр Усс доложил о возможности строительства небольшого порта ниже по течению Енисея. Он позволит разгрузить Транссибирскую магистраль и перенаправить часть потоков через Енисей на Северный морской путь.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 4,4% в январе-марте

Погрузка на железной дороге в Красноярском крае выросла на 4,4% в январе-марте

14 Апреля 2022 г.
Погрузка за этот период составила 21 млн тонн
Новости Красноярска: Председатель СК России поручил разобраться в истории детей из Красноярского края

Председатель СК России поручил разобраться в истории детей из Красноярского края

14 Апреля 2022 г.
Ребятишек хотят вернуть избивавшим их родителям
Новости Красноярска: В Назарово построили непригодные для жилья дома для сирот

В Назарово построили непригодные для жилья дома для сирот

14 Апреля 2022 г.
Директору строительной фирмы грозит до 10 лет лишения свободы
Новости Красноярска: В Красноярском крае сотрудница полиции спасла свадьбу

В Красноярском крае сотрудница полиции спасла свадьбу

14 Апреля 2022 г.
Паспорт невесты съела собака
Новости Красноярска: В Красноярске потеплеет до +20 градусов

В Красноярске потеплеет до +20 градусов

14 Апреля 2022 г.
Магнитное поле будет неустойчивое
Новости Красноярска: В Советском районе Красноярска благоустроят 7 дворов за 27 миллионов рублей

В Советском районе Красноярска благоустроят 7 дворов за 27 миллионов рублей

14 Апреля 2022 г.
В начале мая уже приступят к работам
Новости компаний
11/04
Уникальная разработка Университета Решетнёва по управлению тушения лесных пожаров получила высокую оценку профессионалов лесной отрасли
08/04
Рукопожатие через расстояние. Университет Решетнёва установил контакт с Луганским госуниверситетом им. В. Даля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

Житель Казачинского района Вадим Хроменков погиб во время спецоперации на Украине

11 Апреля 2022 г.
У капитана разведывательной роты остались жена, сын и маленькая дочь
Новости Красноярска: В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

В Красноярске только два образца ряженки можно употреблять

11 Апреля 2022 г.
Продукт марки «Молочная сказка» фальсифицирован
Новости Красноярска: В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

В Красноярске «Макдоналдс» напротив ТРЦ «Планеты» оказался законно построенным

11 Апреля 2022 г.
Изначально прокуратура установила факт нецелевого использования участка
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru