С 24 июля из Красноярска полетят чартеры на Алтай

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила на пресс-конференции в ТАСС, что в чартерной программе представлены практически все федеральные округа РФ, и в дальнейшем она будет расширяться.

— Интересно, что у нас появляются новые межрегиональные связки. С 24 июля будут запущены чартеры из Красноярска на Алтай, - рассказала она.

Зарина Догузова добавила, что чартерные программы позволяют отправиться в путешествие в 1,5-2 раза дешевле рыночной стоимости, повышают связанность регионов и их инвестиционную привлекательность.

Стоимость туров на человека на Алтай — от 55 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев