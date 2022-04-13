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Среди красноярцев распространяют фейковую информацию

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Красноярск
21:25 13 Апреля 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, в красноярске, мчс
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Как пишет МЧС Красноярского края, жители края сообщают о звонках с неизвестных номеров, которые зарегистрированы не в РФ. 

При звонках неизвестные представляются сотрудниками МЧС и ГО, ЧС и сообщают о скором введении красного уровня опасности. Людям рекомендуют подготовить запас воды и не выходить из жилища.

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявляют, что данная информация не соответствует действительности и это ФЕЙК!

«Предупреждаем о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти», – сообщают пресс-служба МЧС Красноярского края.

Фото: МЧС Красноярского края

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