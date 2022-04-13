Среди красноярцев распространяют фейковую информацию

Как пишет МЧС Красноярского края, жители края сообщают о звонках с неизвестных номеров, которые зарегистрированы не в РФ.

При звонках неизвестные представляются сотрудниками МЧС и ГО, ЧС и сообщают о скором введении красного уровня опасности. Людям рекомендуют подготовить запас воды и не выходить из жилища.

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявляют, что данная информация не соответствует действительности и это ФЕЙК!

«Предупреждаем о том, что необходимо доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти», – сообщают пресс-служба МЧС Красноярского края.

Фото: МЧС Красноярского края