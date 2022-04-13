Глава Красноярска рассказал о проектах по развитию микрорайона Солнечный

Мэр Красноярска Сергей Еремин прокатился до микрорайона Солнечный, чтобы посмотреть на ход работ на строительстве новой школы на 1100 мест – в 3-ем микрорайоне. По словам градоначальника, объект строится на очень сложном рельефе, надо сделать аж три террасы. Подобных школ в городе ещё не строили. Также мэр дал поручение уже сейчас продумать, как организовать к ней подъезды и поведал об экстримплощадке в местном парке.

«В этом году решим одну из задач – обустроим дорогу по ул. Славы между пр. 60 лет образования СССР и пр. Молодёжным. Одновременно она обеспечит нормальный проезд к парку «Солнечная поляна». В этом сезоне будем делать здесь очередной этап благоустройства. Создадим зону для тихого отдыха и уникальную площадку экстремальных видов спорта, которая по набору опций точно станет самой топовой в городе», – пишет Еремин в соцсетях.

Мэр Красноярска прогулялся по парку и заметил, что здесь многолюдно даже в рабочий день.

Фото: t.me/eremin_krsk