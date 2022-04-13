Хлебопекарням Красноярского края выделят 108 млн рублей. Деньги пойдут на возмещение части затрат на производство. Расчёт будет производиться 5 тысяч рублей за тонну хлебобулочных изделий. Отбор предприятий для получения субсидии начнётся не раньше мая.

«Хлебопёки отмечают рост затрат на сырьё, упаковку, логистику, обслуживание оборудования. Поддержка предусмотрена, чтобы сдержать и стабилизировать цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Предприятия могут рассчитывать на субсидии ежемесячно до конца года», — сообщил заместитель председателя Правительства края, министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

Хлебобулочные изделия на территории региона производят 300 предприятий. В 2021 году в регионе произведено 80,2 тысяч тонн хлеба. За первые два месяца 2022 года – 12 тыс. тонн.

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