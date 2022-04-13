В Красноярске с Октябрьского района вывезли 86 кубометров покрышек

В Октябрьском районе в уборке участвуют сотрудники мобильной бригады администрации района, управления зелёного строительства, бойцы Трудового отряда главы города. На придомовых территориях наводят порядок УК и ТСЖ. Присоединились и предприниматели.

С марта было вывезено 468 м3 мусора. Собрали и отправили на утилизацию 86 м3 автомобильных шин, обрезали 110 м3 веток деревьев и кустарников, скосили 127 м2 сухой прошлогодней травы. Об этом сообщили на сайте администрации города Красноярска.

Кроме этого, территорию освободили от незаконных рекламных конструкций, зачистили стены от нелегальных объявлений. Были ликвидированы стихийные свалки объёмом в 182 м2 — это больше 30 КАМАЗов мусора. Наиболее проблемные места: ул. Карбышева, 22, 26; ул. Ладо Кецховели, 39; ул. Красной Армии, 121; ул. Академика Киренского, 70а; ул. Юшкова, 14, 34, 46; ул. Высотная, 10, 13, 21; Академгородок, 5,6; ул. Тотмина, 7, 16, 18; ул. Крупской от дома 10г до дома 24а; ул. Маерчака, 109 а.