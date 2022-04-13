В Зеленогорске благодаря прокуратуре 11 сиротам выдали жильё

Прокуратурой установлено, что 11 жителей Зеленогорска в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей и имели право на бесплатное предоставление жилья, но после достижения совершеннолетия они не были обеспечены жилыми помещениями. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями о возложении на муниципалитет обязанности предоставить сиротам жилье, судом требования прокурора удовлетворены. Теперь сиротам предоставлены благоустроенные квартиры.

Фото: © Виталий Безруких / РИА Новости