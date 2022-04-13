За сутки от COVID-19 умерли 5 жителей Красноярского края

За сутки от коронавируса умерли 5 человек. Всего же с начала пандемии – 10 684.

Подтверждённых диагнозов на 13 апреля — 168. За всё время пандемии в регионе выявлено 361 982 случая заражения.

Госпитализировано за сутки – 73, вылечили 146 человека за сутки.

Напомним, в Красноярском крае отмечается тенденция к стабилизации ситуации с COVID-19.

По ОРВИ эпидемические пороги не превышены, при этом на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей отмечался рост числа заболевших на 14 %. За последнюю неделю по двум возрастным группам отмечается рост заболеваемости (дети от 1 до 6 лет — на 23,4 %, от 7 до 14 лет — на 15 %). Каждый шестой обратившийся в больницу — школьник.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков