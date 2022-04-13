В магазинах Минусинска продавали семена несуществующих сортов

Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в магазине по продаже семян в Минусинске выявили нарушения законодательства в области семеноводства.

Как оказалось, на витринах выявлены семена, не включённые в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. А это нарушение ст. 30 ФЗ от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве». Таких сортов просто не существует.

Основной риск при покупке таких семян — приобретение некачественных семян с заниженной или нулевой всхожестью, разнообразной пересортицы. Также можно занести на свой участок болезни растений, карантинные сорняки, избавиться от которых будет непросто, сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Индивидуальному предпринимателю выданы предостережение о недопустимости нарушения законодательства, рекомендация по соблюдению обязательных требований в области семеноводства в отношении семян с/х растений.

Фото: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю