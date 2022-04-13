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Красноярца арестовали на 5 суток за езду на тонированном автомобиле

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Красноярск
16:06 13 Апреля 2022
общество, происшествия, красноярск, арест, гибдд
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5 дней придётся провести в спецприёмнике красноярскому водителю за еду на тонированной машине.

В Ленинском районе внимание автоинспекторов привлёк Volkswagen Touareg с тонированными передними стеклами. За рулём автомобиля был 32-летний житель Красноярска. Ранее его неоднократно штрафовали за тонировку, выдавали письменное требование о прекращении нарушения. Требование инспекторов он проигнорировал и продолжил ездить тонированным.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, за неповиновение законному требованию полицейского снять тонировочную плёнку, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ и отправили под арест на 5 суток.

Фото: © vk.com/gibdd24

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