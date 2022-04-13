Красноярца арестовали на 5 суток за езду на тонированном автомобиле

5 дней придётся провести в спецприёмнике красноярскому водителю за еду на тонированной машине.

В Ленинском районе внимание автоинспекторов привлёк Volkswagen Touareg с тонированными передними стеклами. За рулём автомобиля был 32-летний житель Красноярска. Ранее его неоднократно штрафовали за тонировку, выдавали письменное требование о прекращении нарушения. Требование инспекторов он проигнорировал и продолжил ездить тонированным.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, за неповиновение законному требованию полицейского снять тонировочную плёнку, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ и отправили под арест на 5 суток.

Фото: © vk.com/gibdd24