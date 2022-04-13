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В Иланском районе браконьер заплатил 320 тысяч рублей за охоту на косуль

Главная Общество
Красноярск
15:35 13 Апреля 2022
общество, в красноярском крае, браконьер, суд
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Житель Иланского района заплатил более 300 тысяч рублей для возмещения вреда, причинённого охотничьим ресурсам.

Инспектор госохотнадзора установил, что 57-летний мужчина без разрешения отстреливал дичь (две особи сибирской косули), сообщается на сайте ГУ ФССП по Красноярскому краю. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Суд назначил браконьеру возмещение вреда, причинённого охотничьим ресурсам, в 320 тысяч рублей.

Судебный пристав установил, что мужчина владеет легкового автомобиля Toyota Wish. Сотрудник ведомства вручил должнику требование о предоставлении машины для наложения ареста. Чтобы не расставаться с авто, мужчина оплатил долг.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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