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Шарыповский театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Главная Общество
Красноярск
17:00 13 Апреля 2022
фестиваль, победители, артисты, театр
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В Красноярске объявили победителей седьмого регионального конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Кому достались призовые места и кто вошёл в шорт-лист? Читайте ниже.

Напомним, что конкурс проводится с 2016 года и организован крупнейшей золотодобывающей компанией России – «Полюс».

В конкурсе участвовали профессиональные и народные театры из Красноярского края, Республика Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Шанс победить был у каждого.

Почётное первое место в этом году отдали Якутскому Театру юного зрителя со спектаклем «Хроника безумия».

Шарыповский театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Второе присудили Мирнинскому театру со спектаклем «Озор». Они участвуют в конкурсе не первый год и уже становились лауреатами.

Шарыповский театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Третье место досталось Городскому драматическому театру г. Шарыпово. Кстати, артисты из глубинки в 2020 году за спектакль «Я нанял убийцу» выиграли «Полюс. Золотой сезон». Этот же спектакль в 2021 получил «Золотую маску. Режиссёр и актеры не боятся реабилитировать советскую пьесу и по-новому смотреть на классику, открыты к современным авторам и находкам. В этот раз команда театра представила спектакль «Буратино».

Шарыповский театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон»

В шорт-лист вошли сразу три театра: Красноярский театр юного зрителя, Норильский заполярный театр драмы и Нюрбинский государственный передвижной драматический театр Республики Саха (Якутия).

Грант в 6 миллионов рублей распределится среди победителей и финалистов. Деньги можно будет потратить на ремонт, покупку оборудования и на участие в фестивале «Территория. Якутск».

Ещё одним приятным событием стал специальный приз, которым был награждён Народный театр «Чудак» Муниципального автономного учреждения Ангарского городского округа «ДК «Нефтехимик» со спектаклем «Лес».

— Для нас был важен каждый результат. Поздравляем победителей. Профессиональный уровень театров Сибири и Дальнего Востока не уступает известным федеральным творческим коллективам.

В этом году фестиваль современного искусства «Территория. Якутск» пройдёт в Якутске со 2 по 8 июня. Коллективы, занявшие первые три места, покажут на фестивале свои конкурсные спектакли, - сказала Виктория Васильева, директор по связям с общественностью компании «Полюс». - Остальные театры, вошедшие в шорт-лист, смогут погрузиться в творческую атмосферу, пообщаться с коллегами, узнать о современных течениях и интерпретациях.

Шарыповский театр стал победителем конкурса «Полюс. Золотой сезон»

Также на «Территория. Якутск» будут показы московских театров, читки современных российских пьес в формате театральных эскизов. Московский музей современного искусства представит персональную выставку произведений из коллекции ММОМА «Человек и его ландшафты», которая будет работать два месяца. Выставку дополнят работами из собрания Национального художественного музея Республики Саха. Зрителям и участникам фестиваля будет что посмотреть и чему поучиться.

Фото: «Полюс»

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