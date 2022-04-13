На севере Красноярского края спасли чайку. Как рассказали сотрудники центральносибирского заповедника, птица прилетела в поселок Бор в Туруханском районе. Неизвестно, как она в одиночку проделала долгий и опасный перелёт, но вместо тёплой весны её ожидали сне и толстый слой льда на реках и озёрах.

Если бы не местные жители, которые начали подкармливать путешественницу, птица могла умереть от голода. Рыбаки специально отдают ей мелкую рыбу, из-за чего чайка стала почти ручной.

Фото: © заповедник «Центральносибирский»