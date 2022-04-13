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В Центральном районе стали в пять раз чаще штрафовать за парковку на газонах

Главная Общество
Красноярск
14:57 13 Апреля 2022
общество, красноярск, парковка, штрафы
Фотография © admkrsk.ru
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За первый квартал административная комиссия Центрального района провела 10 заседаний и рассмотрела 98 дел об административных правонарушениях на сумму 342 тысячи рублей, сообщается на сайте администрации города Красноярска.

Самое распространённое ​нарушение — несоблюдение правил благоустройства. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году в пять раз больше штрафов назначили за парковку на газонах. Фиксировать случаи помогает автоматизированная система «Дозор-М». Техника фиксирует номер авто-нарушителя и его координаты. После этого ведомство передаёт в административную комиссию данные владельца. Протокол на владельца авто не составляется, привлечение к ответственности проходит в упрощённом порядке.

Количество нарушений тишины и покоя окружающих сократилось более чем втрое. Год назад за первый квартал составили 91 такой протокол, в этом году – 28.

Увеличилось количество нарушителей среди организаций, ИП и должностных лиц. Теперь это примерно каждый пятый. Чаще всего юридические лица нарушали правила благоустройства.

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