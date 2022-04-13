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В Омске автомобиль без водителя наехал на пешехода

Главная Общество
Красноярск
14:30 13 Апреля 2022
общество, происшествия, омск, суд, пешеходы
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В Омске будут судить женщину 1986 года рождения. Её обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Меру наказания обвиняемой определит суд.

Полицейские выяснили, что женщина приехала на Nissan к торговому центру. Припарковав автомобиль, она включила стояночный тормоз, установила рычаг коробки передач в режим «скорость». Тем самым она произвела резервирование автомобиля к автозапуску.

В ТК женщина по неосторожности нажала на брелок от сигнализации, который находился в кармане. Таким образом она допустила дистанционный запуск двигателя и иномарка с неисправной тормозной системой начала движение. Автомобиль наехал на мужчину, который в этот момент убирал территорию парковки и не заметил приближающуюся со спины машину.

Как оказалось, автовладелец знала о неисправности автомобиля и продолжала его эксплуатацию.

Пешеход получил травмы в виде перелома обеих ног. Мужчине причинён тяжкий вред здоровью.

Фото: © «МВД МЕДИА»

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