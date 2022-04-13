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В Красноярске начали прочищать ливневые канализации

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Красноярск
14:35 13 Апреля 2022
красноярск, администрация
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В Красноярске начали очищать сети ливневой канализации. Как сообщили в администрации города, на улице Красной Армии обустраивают новый участок водопровода. Недостающие части ливнёвки смонтируют и улице Маерчака. 

На участке от Красной Гвардии до БЦ «Баланс» заменят старые элементы ливневой канализации и достроят новые. Общая протяжённость работ – 510 метров. Участок на ул. Красной Гвардии будут ремонтировать по отдельному контракту. Новую канализацию сделают на Абытаевской.

Кроме того, продолжатся работы по содержанию городской ливнёвки. Бригады открывают решётки колодцев, проливают их горячей водой, а затем чистят и отмывают.

Сейчас в Красноярске почти 184 километров ливнёвок, около 6 тысяч смотровых и дождеприёмник колодцев, 60 септиков и 3 очистных сооружения. Большая часть из коллекторов проложена во времена СССР, но постепенно их заменяют современной инфраструктурой. За последние 5 лет в Красноярске построили почти 5 км новой ливнёвки.

Фото: © admkrsk.ru

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