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На Алтае разработали импортозаменяющий пробиотик для животных

Главная Общество
Красноярск
14:14 13 Апреля 2022
общество, алтай, разработка, животные
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Учёные Алтайского государственного аграрного университета завершили опытные испытания отечественного пробиотического препарата «Плантарум» для с/х животных. Пробиотик сможет заместить импортные аналоги. Об этом сообщает пресс-служба Алтапищепрома.

Пробиотические препараты для скота нужны для поддержания микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Значительная часть пробиотиков — зарубежных производителей.

В Алтайском крае разработали свой продукт и проверили его эффективность — использование препарата повышает молочную продуктивность и качества молока коз. Кроме этого, препарат можно применять в скотоводстве в целом.

— У нашего препарата есть уникальная особенность, дающая ему преимущество по сравнению с импортными аналогами. В его состав входят селектированные штаммы микроорганизмов, они присущи ЖКТ животных сибирского региона, — прокомментировал один из разработчиков, аспирант АГАУ Ирина Функ.

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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